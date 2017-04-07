Франция

Марсель заинтересован в подписании нападающего лондонского Арсенала Оливье Жиру.

Главный тренер Марселя Руди Гарсия уже несколько раз связывался с Жиру, чтобы попытаться убедить того переехать на Велодром.

Сам Жиру может задуматься о трансфере, поскольку он не намерен проводить на скамейке запасных сезон перед Чемпионатом Мира.

В текущем сезоне Жиру провел за Арсенал 30 матчей во всех турнирах, только 12 из которых в стартовом составе, отличившись в них 13 голами и 4 результативными передачами.