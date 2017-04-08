Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Уотфордом.
Getty Images
08 апреля 2017, 17:55
Шпоры отправили четыре безответных мяча в ворота Уотфорда в матче 32-го тура АПЛ.
Тоттенхэм – Уотфорд 4:0
Голы: Алли, 33, Дайер, 39, Сон, 44, 55
Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Триппьер, Янссен (Кейн, 61), Дембеле (Сиссоко, 75), Дэвис – Эриксен, Алли – Сон (Ономах, 88)
Уотфорд: Гомес — Кэткарт, Холебас, Янмаат, Мариаппа — Амрабат (Дини, 70), Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Ньянг — Окака (Кабаселье, 84), Саксэсс
Предупреждение: Дукуре