Англия

Экс-тренер вратарей Хаддерсфилда Ник Колган собирается подать в суд на свой бывший клуб за увольнение.

На прошлой неделе Хаддерсфилд, завоевавший путевку в Премьер-лигу, принял решение уволить своего тренера вратарей ирландца Ника Колгана, который собирается обжаловать его в суде.

Колган уже обратился за консультацией в юридический отдел тренерской ассоциации английской профессиональной лиги.

45-летний Колган закончил карьеру игрока в Хаддерсфилде и с 2010 года входил в тренерский штаб команды.