Англия

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Райан Гиггз прокомментировал ситуацию с уходом Уэйна Руни.

Нападающий Красных Дьяволов Уэйн Руни так и не смог найти себе новую команду после завершения сезона. На руках у форварда были предложения от зарубежных клубов и клубов АПЛ, но из-за своей высокой заработной платы Уэйн вряд ли сможет пополнить ряды топ-клуба.

"Руни – хороший бомбардир. Ему нужно предоставить шанс, и он отличится. Сейчас главное, сможет ли он понять, что больше не является игроком стартового состава. Я был в такой же ситуации, когда играл в 25-30 матчах. Если Уэйн может быть в роли запасного, то я не понимаю, почему он должен уходить", —цитирует Гиггза Sky Sports News.

В прошедшем сезоне Руни сыграл в АПЛ 25 матчей, забив пять голов и отдав пять результативных передач.