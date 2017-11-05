В матче 11-го тура чемпионата Англии между Ман Сити и Арсеналом подопечные Гвардиолы являются фаворитами у букмекеров.
getty images
05 ноября 2017, 11:10
Манчестер Сити в данный момент имеет превосходную форму и за весь чемпионат не проиграл ни одного матча, более того, всего один сведя к ничьей.
Арсенал в последних пяти поединках АПЛ четыре выиграл и проиграл Уотфорду в 8-м туре.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые практически не верят в дружину Арсена Венгера. Кроме того, букмекеры уверены, что матч завершится победой одной из команд.
|
Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
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Победа Ман Сити
|
1,42
|1,44
|1,44
|1,48
|
Ничья
|
5
|5,25
|5,25
|5,2
|
Победа Арсенала
|
6,75
|7
|7
|5,9
|
Не ничья
|
1,12
|1,15
|1,18
|1,18
Поединок начнется в 16:15 по Киеву.
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