Англия

В матче 11-го тура чемпионата Англии между Ман Сити и Арсеналом подопечные Гвардиолы являются фаворитами у букмекеров.

Манчестер Сити в данный момент имеет превосходную форму и за весь чемпионат не проиграл ни одного матча, более того, всего один сведя к ничьей.

Арсенал в последних пяти поединках АПЛ четыре выиграл и проиграл Уотфорду в 8-м туре.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые практически не верят в дружину Арсена Венгера. Кроме того, букмекеры уверены, что матч завершится победой одной из команд.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Ман Сити 1,42 1,44 1,44 1,48 Ничья 5 5,25 5,25 5,2 Победа Арсенала 6,75 7 7 5,9 Не ничья 1,12 1,15 1,18 1,18

Поединок начнется в 16:15 по Киеву.