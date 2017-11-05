Манчестер Сити в данный момент имеет превосходную форму и за весь чемпионат не проиграл ни одного матча, более того, всего один сведя к ничьей.

Арсенал в последних пяти поединках АПЛ четыре выиграл и проиграл Уотфорду в 8-м туре. 

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые практически не верят в дружину Арсена Венгера. Кроме того, букмекеры уверены, что матч завершится победой одной из команд.

Событие/Букмекерская контора

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William Hill

Bet365

PariMatch

Победа Ман Сити

1,42

 1,44 1,44 1,48

Ничья

5

 5,25 5,25 5,2

Победа Арсенала

6,75

 7 7 5,9

Не ничья

1,12

 1,15 1,18 1,18

Поединок начнется в 16:15 по Киеву. 

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