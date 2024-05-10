Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Шахтар прийматиме Динамо.

На думку букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маріно Пушича: звитяга "гірників" оцінюється показником 2.11, тоді як на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 3.55. Нічийний результат оцінюється показником 3.65.

У першому колі Шахтар здобув виїзну перемогу з рахунком 1:0.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіанти з голами найкращих бомбардирів обох команд: результативний удар центрфорварда Шахтаря Данила Сікана оцінюється показником 2.50, тоді як на взяття воріт його колегою за позицією з Динамо Владислава Ваната пропонується коефіцієнт 3.0.

Також перспективним виглядає сценарій "Діапазон голів: 2-3" з показником 1.88.

На варіант "Шахтар не програє і тотал менше 2.5" пропонується коефіцієнт 2.54.

Матч Шахтар — Динамо відбудеться у суботу, 11 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 18:00 за київським часом.