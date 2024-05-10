Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Манчестер Юнайтед прийматиме Арсенал.

За версією букмекерів, підопічні Мікеля Артети є явними фаворитами поєдинку: звитяга гостей оцінюється коефіцієнтом 1.44, а перемога господарів поля — 7.60. На нічийний результат пропонується показник 5.70.

У першому колі лондонці здобули домашню перемогу з рахунком 3:1.

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Тотал трьох варіантів: менше (4)", що оцінюється коефіцієнтом 1.96.

Також можна розглянути сценарій "Перемога Арсеналу та Обидві команди заб'ють (так)" із показником 2.44.

На варіант "Фора Арсеналу (-1.5)" пропонується коефіцієнт 2.05.

Матч Манчестер Юнайтед — Арсенал відбудеться у неділю, 12 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 18:30 за київським часом.