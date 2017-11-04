Англия

Нападающий Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал о своей роли на футбольном поле.

В нынешнем сезоне бельгийский хавбек является одним из ключевых игроков Манчестер Сити, громящего соперника за соперником.

По словам самого игрока, он любит забивать, однако куда большее удовольствие ему доставляют ассисты.

"Я всегда больше любил отдавать результативные передачи, нежели забивать голы. Это дарит мне исключительные чувства", — сказал Кевин в интервью Sky Sports.

"Когда ты забиваешь – это великолепно, но отдать хороший пас – нечто особенное для меня. Роль креативных игроков очень недооценена, ведь точные передачи – это важно".

"Мы, плеймейкеры, всегда тесно связаны с нападающими. Если ты создал для форварда отличный момент, а он не забил, ты расстроен, что он все испортил. Однако если форвард находился в хорошей позиции, а ты отдал ему плохой пас, он обязательно скажет: "ну что же ты делаешь?"", — заключил Де Брюйне.

В текущем розыгрыше АПЛ Кевин отдал 6 результативных передач в 10 матчах, при этом отметившись одним забитым голом.