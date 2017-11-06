Нападающий Харри Кейн и полузащитник Гарри Уинкс не помогут сборной Англии в товарищеских матчах против Германии и Бразилии.
Харри Кейн и Гарри Уинкс, Getty Images
06 ноября 2017, 23:45
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал нападающего Тоттенхэма Харри Кейна и полузащитника "шпор" Гарри Уинкса на товарищеские матчи против Германии и Бразилии.
Тем не менее, оба игрока не явились в расположение национальной команды из-за травм. В матче против Кристал Пэлас Кейн получил ушиб, а Уинкс подвернул лодыжку. Кроме того англичанам не поможет еще один игрок Тоттенхэма Деле Алли, у которого повреждение подколенного сухожилия.
Учитывая проблемы в полузащите, Саутгейт вызвал в расположение сборной полузащитника Вест Бромвича Джейка Ливермора.
Англичане сыграют против сборной Германии 10 ноября, а с бразильцами встретятся 14 ноября.