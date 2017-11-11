Англия

Главный тренер сборной Англии похвалил дебютанта команды Рубена Лофтус-Чика.

Национальная сборная Англии в товарищеском матче принимала на Уэмбли сборную Германии. В этом поединке наставник "трех львов" испробовал ближайший резерв, среди которого были и пять дебютантов.

Одним из новичков стал 21-летний хавбек Челси, выступающий на правах аренды за Кристал Пэлас, Рубен Лофтус-Чик.

"Он делал все то, что мы ожидали от него", — передает слова Саутгейта ВВС.

"Лофтус-Чик отлично развит физически, может справиться с мячом, думаю он получил огромную уверенность после своего дебюта. Ему потребовалось всего 10 минут, чтобы понять, что все в порядке. Он способен на что угодно".

Лофус-Чик отыграл в матче против Германии все 90 минут.