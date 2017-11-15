Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, что клуб еще не решил, что делать с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом.

"Будущее Озила и Санчеса? Мы пока еще ничего не решили", — приводит слова Венгера The Telegraph.

"Мы обдумываем вариант, при котором они оба покинут нас в январе, но это будет зависеть от наших результатов и станет понятно ближе к концу декабря", — сказал Венгер.

Напомним, что летом 2018 года Алексис Санчес и Месут Озил станут свободными агентами, так как подходят к завершению их текущие контракты.

Ранее сообщалось, что Арсенал готовит новый трансферный рекорд.

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