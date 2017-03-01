В домашнем матче 24-го тура Лиги 1 против Нанта Бастия в меньшинстве забила дважды, но растеряла преимущество в самом конце игры.
twitter.com/FCNantes
01 марта 2017, 22:37
Бастия — Нант 2:2
Голы: Даник, 69, Онианге, 76 — Сала, 78, Диего, 90+1
Бастия: Лека — Джику, Роз, Эль-Каутари, Бенгтссон — Нгандо (Кейта, 13), Онианге, Мостефа, Даник (Кулибали, 85) — Сен-Максимен, Диалло (Нангис, 25)
Нант: Риу — Дюбуа, Джиджи, Диего, Лима — Илоки (Стемпиньский, 79), Ронжье (Качаниклич, 79), Жилле, Томассон (Пардо, 61) — Сала, Бамму
Предупреждения: Мостефа, Кейта, Нангис — Бамму
Удаление: Джику, 10
На 87-й минуте Лима не реализовал пенальти.