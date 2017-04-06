Франция

Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт опроверг слухи о том, что менеджер Арсенала Арсен Венгер может возглавить парижский клуб в ближайшем будущем.

Контракт Венгера с Арсеналом истекает предстоящим летом и француз все еще не согласовал новую сделку с Канонирами.

"Венгер в ПСЖ? Это ложь. Нет никаких шансов, что это произойдет", — заявил Клюйверт.

На данный момент ПСЖ под руководством Унаи Эмери занимает вторую позицию в турнирной таблице Лиги 1, отставая от Монако на 3 очка.