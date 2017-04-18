Франция

Бастия решила так наказать болельщиков, сорвавших матч 33-го тура чемпионата Франции с Лионом.

Руководство Бастии выразило возмущение поведением своих горе-поклонников, выбежавших на поле во время матча с Лионом и заставивших игроков приезжей команды спасаться в подтрибунных помещениях.

Также официальный сайт корсиканского клуба сообщил о мерах, принятых для недопущения подобных инцидентов: закрыта для посещения восточная (фанатская) трибуна, которая будет реконструирована с учетом повышенных мер безопасности, фанатам, участвовавшим в стычках с футболистами Лиона, будет запрещено посещать домашние матчи Бастии, а на организаторов беспорядков клуб подаст в суд.

Ранее в суд на болельщиков Бастии уже подали три игрока Лиона — Жан-Филипп Матета, Матье Горжелен и Антони Лопеш.