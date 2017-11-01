"Ливерпуль? Я был очень близок к переходу в этот клуб. Однако, по причине, которая до сих пор неизвестна мне, трансфер так и не состоялся", — приводит слова Алвеса FourFourTwo.

"Тогда в переговорах я не принимал участие, мои интересы представляли другие люди".

"Позднее я мог перейти в Челси или Реал, но случилось нечто подобное, что и в истории с Ливерпулем".

"Все успешно завершилось в случае с Барселоной и мне удалось стать частью потрясающей истории", — сказал Алвес. 

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