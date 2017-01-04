Президент Эрцгебирге Ауэ: контакты с Москвой ускорили переговоры с Динамо К по Калитвинцеву

Германия

Президент Эрцгебирге Ауэ Хельге Леонхардт рассказал о переходу украинского полузащитника Динамо Владислава Калитвинцева.

Вчера стало известно, что Калитвинцев переходит в клуб Второй Бундеслиги Эрцгебирге Ауэ. Ожидается, что 23-летний полузащитник подпишет с новым клубом контракт на два года.

"Калитвинцев — атакующий полузащитник, несущий угрозу чужим воротам. Думаю, он поможет нам", — сказал президент немецкого клуба.

"Это был непростой переход. Мы много общались. Контакты с Москвой, в особенности с экс-игроком Динамо Юрием Калитвинцевым, отцом Владислава, помогли ускорить переговоры с президентом киевлян", — резюмировал Леонхардт.

После сыгранных 17-ти туров второй Бундеслиги Эрцгебирге Ауэ с 13-ю очками располагается на предпоследнем, 17-м месте, в турнирной таблице.