Германия

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Ярмоленко подписал с Боруссией контракт сроком на четыре ближайших сезона. Об этом информирует официальный сайт "шмелей".

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее немецкие СМИ писали, что трансфер украинского футболиста обойдется клубу в 25 миллионов евро.

В новой команде Ярмоленко будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в составе Андрей будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом.

За Динамо Ярмоленко выступал на протяжении последних девяти лет. За эти годы вингер трижды становился чемпионом Украины, дважды — обладателем Кубка Украины и дважды — Суперкубка.

Динамо на своем официальном сайте подтвердило трансфер 27-летнего игрока и пожелало ему удачи в дальнейшей карьере.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 4 гола в 10 матчах за Динамо во всех турнирах.