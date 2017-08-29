Новый клуб украинца Андрея Ярмоленко приступил к реализации футболок с именем экс-игрока киевского Динамо.
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО (СЛЕВА), ФК БОРУССИЯ Д
29 августа 2017, 11:31
Накануне состоялся долгожданный трансфер вингера Динамо и сборной Украины Андрея Ярмоленко в европейский клуб. Новым местом работы 27-летнего футболиста стала дортмундская Боруссия.
В клубном онлайн-магазине "шмелей" началась продажа футболок с фамилией Ярмоленко. В зависимости от размеров цена футболки варьируется от 89,95 евро до 92,95 евро.
Ярмоленко выбрал себе в Борусиии 9 номер.
Напомним, что за трансфер Андрея немцы заплатили Динамо около 25 миллионов евро, а сам Ярмоленко заключил с новым клубом контракт на четыре года.