Германия

Новый клуб украинца Андрея Ярмоленко приступил к реализации футболок с именем экс-игрока киевского Динамо.

Накануне состоялся долгожданный трансфер вингера Динамо и сборной Украины Андрея Ярмоленко в европейский клуб. Новым местом работы 27-летнего футболиста стала дортмундская Боруссия.

В клубном онлайн-магазине "шмелей" началась продажа футболок с фамилией Ярмоленко. В зависимости от размеров цена футболки варьируется от 89,95 евро до 92,95 евро.

Ярмоленко выбрал себе в Борусиии 9 номер.

Напомним, что за трансфер Андрея немцы заплатили Динамо около 25 миллионов евро, а сам Ярмоленко заключил с новым клубом контракт на четыре года.