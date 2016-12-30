Италия

Полузащитник Эвертона Жерар Деулофеу в ближайшее время может пополнить ряды Милана.

Как сообщает La Repubblica, россо-нери договорились с Эвертоном касательно зимнего переезда Деулофеу в Италию.

Согласно источнику, арендное соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона. При этом не отмечается, будет ли в контракте прописан пункт, который предусматривает выкуп футболиста.

Деулофеу является воспитанником Барселоны. В 2015 году сине-гранатовые продали своего футболиста Эвертону.

В текущем сезоне Деулофеу не является основным футболистом Ирисок и преимущественно появляется на поле со скамейке запасных. Всего на его счету 11 матчей в АПЛ.