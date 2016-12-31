Италия

Полузащитник Интера Эвер Банега может перебраться в китайскую Суперлигу.

Напомним, сегодня появилась информация, что Тяньцзинь Сунцзян предлагает Интеру за Банегу 15 млн евро.

Согласно La Gazzetta dello Sport, кроме Тяньцзинь Сунцзян Банегой интересуется Шанхай СИПГ. При этом отмечается, что нерадзурри готовы продать своего футболиста как минимум за 25 млн евро.

Напомним, что Банега этим летом перешел в Интер из Севильи на правах свободного агента.

В текущем сезоне Банега провел за Интер 15 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.