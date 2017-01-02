Форвард Сампдории Антонио Кассано может зимой перейти в другой итальянский клуб.
Антонио Кассано, gazzetta.it
02 января 2017, 13:15
Tuttosport пишет, что розанеро готовы предложить 34-летнему ветерану такой же контракт, как и у Кассано в Сампдории.
Президент Сампдории Массимо Ферреро ранее заявлял, что у Антонио нет будущего в его клубе.
Сейчас игроку даже запрещают принимать душ вместе с первой командой.
Издание пишет, что Кассано может не захотеть переезжать на Сицилию.
В текущем сезоне форвард на поле не выходил.