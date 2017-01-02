Италия

Форвард Сампдории Антонио Кассано может зимой перейти в другой итальянский клуб.

Tuttosport пишет, что розанеро готовы предложить 34-летнему ветерану такой же контракт, как и у Кассано в Сампдории.

Президент Сампдории Массимо Ферреро ранее заявлял, что у Антонио нет будущего в его клубе.

Сейчас игроку даже запрещают принимать душ вместе с первой командой.

Издание пишет, что Кассано может не захотеть переезжать на Сицилию.

В текущем сезоне форвард на поле не выходил.