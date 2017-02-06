Италия

Нападающий Милана Карлос Бакка опроверг информацию о конфликте с тренером россо-нери Винченцо Монтеллой.

Напомним, что колумбиец был заменен на 73-й минуте поединка минувшего тура Серии А с Сампдорией (0:1). Покидая поле, форвард выказал недовольство решением наставника.

"У меня нет проблем с тренером. Так получилось, что он заменил меня. Я был зол, поскольку мы проигрывали, и хотел остаться на поле, чтобы помочь команде", — начал Бакка.

"Это было его решение, а я меня захлестнули эмоции игры. Утром у нас был разговор, и все стало на свои места. Я должен уважать выбор Монтеллы и продолжать работать", — добавил он.

После 22-х туров в Серии А в активе Милана 37 очков и 8-я позиция в турнирной таблице.