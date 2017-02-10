Италия

Итальянская Серия А частично удовлетворила апелляцию миланского Интера относительно дисквалификации полузащитника нерадзурри Ивана Перишича и нападающего Мауро Икарди.

Напомним, что оба футболиста получили 2-матчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитра гостевого поединка Серии А против туринского Ювентуса (0:1) Николы Рицолли.

Интер решил обжаловать это решение и добился в этом вопросе небольшого успеха.

Сообщается, что Серия А приняла решение сократить дисквалификацию Перишича до 1 поединка и обязать оплатить его штраф в размере 10 тыс. евро.

Таким образом хорват не поможет нерадзурри только в воскресном домашнем матче чемпионата против Эмполи.

В то же время апелляция по дисквалификации Икарди была полностью отклонена. Поэтому аргентинец не сможет принять участие в поединках Серии А против Эмполи и Болоньи. Кроме того, он также заплатит за свое поведение 10 тыс. евро штрафа.

В текущем сезоне Перишич отыграл за Интер во всех турнирах 28 матчей (7 голов, 6 ассистов), а Икарди — 30 поединков (17 голов, 8 ассистов).