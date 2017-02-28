Италия

Легендарный голкипер Ювентуса и сборной Италии Дино Дзофф похвалил молодого вратаря Милана и Скуадры Адзурры Джанлуиджи Доннарумму.

Доннарумма лишь в субботу отпраздновал свое восемнадцатилетие, однако он является первым номером Милана с момента своего дебюта в октябре 2015 года.

В нынешнем сезоне Джиджи сыграл все 26 матчей за Милан в Серии А. Матч против Сассуоло в воскресенье (1:0) стал для него 60-м за Дьяволов.

В Италии считают, что Доннарумма, сыгравший 2 матча за сборную, может стать наследником великого Джанлуиджи Буффона.

Дино Дзофф, один из лучших вратарей мира своего времени, также принадлежит к лагерю восторгающихся талантом Доннаруммы.

"Считаю, что Доннарумма лучше меня. Он проделывает невероятные вещи, его ожидает невероятная карьера. Начало получилось очень обнадеживающим. Я могу посоветовать Джиджи лишь сохранять холодный рассудок и стараться прогрессировать дальше, особенно работать над техникой – некоторые вратари об этом забывают", — заявил Дзофф.

Интерес к Джанлуиджи уже приписывают Ювентусу, Манчестер Юнайтед, Челси и Реалу. Контракт Доннаруммы истекает в 2018 году и его агент Мино Райола отказался давать гарантии по поводу будущего вратаря.