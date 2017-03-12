Италия

Уверенные победы в 28-м туре одержали Наполи и Кьево, а Фиорентина вырвала победу на последних секундах.

В принципиальнейшем поединке за места в зоне еврокубков Интер неожиданно камня на камне не оставил от Аталанты. Предполагалось, что битва соседей по турнирной таблице будет напряженной, но хозяева умудрились забить 5 мячей за 34 минуты, превратив оставшееся игровое время в формальность.

Важную победу над аутсайдером Кротоне одердал Наполи, сохранив свое отставание от Ювентуса в 10 очков.

Сассуоло — Болонья 0:1

Гол: Дестро, 58.

Сассуоло: Консильи — Гаццола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо — Пеллегрини (Миссироли, 67), Аквилани (Рагуза, 63), Дункан — Берарди, Матри (Иемелло, 78), Политано.

Болонья: Миранте — Торосидис (Крафт, 72), Маиетта, Хеландер, Масина — Донса (Вивиани, 56), Пулгар, Джемаили — Верди, Дестро, Ди Франческо (Крейчи, 79).

Предупреждения: Каннаваро, Берарди, Политано — Хеландер, Дестро, Ди Франческо, Торосидис, Масина.

Интер — Аталанта 7:1

Голы: Икарди, 17, 23, с пенальти, 26, Банега, 31, 34, 67, Гальярдини, 52 — Фрейлер, 42.

Интер: Ханданович — Миранда, Ансальди, Д'Амброзио, Медель — Кондогбия, Гальярдини — Кандрева, Банега (Жоао Мариу, 70), Перишич (Мартинс, 82) — Икарди (Паласио, 77).

Аталанта: Бериша — Толой, Кальдара, Зуканович — Конти, Кесси (Бастони, 61), Фрейлер, Спинаццола (Д'Алессандро, 69) — Куртич, Гомес (Мунье, 61) — Петанья.

Предупреждения: Икарди, Ансальди, Гальярдини — Толой, Бериша, Зуканович, Куртич.

Фиорентина — Кальяри 1:0

Гол: Калинич, 90+2.

Фиорентина: Тэтэрушану — Томович (Санчес, 66), Родригес, Астори — Кьеза, Борха Валеро, Весино, Тельо — Бернардески (Бадель, 80), Сапонара (Иличич, 66) — Калинич.

Кальяри: Рафаэль — Исла, Пизакане, Бруну Алвеш, Мурру (Мьянге, 46) — Дессена, Тачцидис, Ионицэ (Падоин, 85) — Барелла — Жоао Педро (Сау, 73), Борьелло.

Предупреждения: Томович, Астори — Мьянге.

Наполи — Кротоне 3:0

Голы: Инсинье, 32, с пенальти, 70, Мертенс, 66, с пенальти.

Наполи: Рейна — Хисай, Кирикеш, Кулибали, Стринич — Рог (Зьелински, 55), Жоржиньо, Хамшик — Кальехон, Паволетти (Мертенс, 62), Инсинье (Джаччерини, 72).

Кротоне: Кордас — Сампиризи, Дуссенне (Куомо, 87), Феррари, Мартелла — Роден, Капецци, Крисетиг (Барберис, 71), Стоян — Тротта (Акости, 79), Фальчинелли.

Предупреждения: Рог — Мартелла, Крисетиг, Феррари.

Кьево - Эмполи 4:0

Голы: Инглезе. 22, Пеллиссье, 40, Бирса, 75, Цесар, 89.

Кьево: Соррентино — Каччьяторе, Сполли, Цесар, Гобби — Кастро, Радованович, Хетемай (Депаоли, 89) — Бирса (Кийин, 84) — Пеллиссье (Бастьен, 72), Инглезе.

Эмполи: Скорупски — Лурини, Беллуски, Коста, Паскуаль — Крунич, Эль Хаджи, Кроче — Эль Каддури (Марилунго, 81) — Пуччьярелли (Димарко, 59), Маккароне (Тиам, 53).

Предупреждение: Эль Хаджи.

Пескара — Удинезе 1:3

Голы: Мунтари, 83 — Сапата, 20, Янкто, 51, Теро, 55.

Пескара: Биццари — Дзампано, Стендардо (Форнасьер, 7), Бово, Бираги — Бруно, Мемушай, Верре (Мунтари, 46) — Бенали, Черри, Митрицэ (Кастанос, 64).

Удинезе: Карнезис (Скуффет, 79) — Видмер, Данило, Анджелла, Самир — Баду, Халльфредссон (Кумс, 70), Янкто — де Поль, Сапата, Теро (Габриэль Силва, 73).

Предупреждения: Бруно, Бово — Халльфредссон, Данило, де Поль.