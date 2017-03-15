Италия

Миланский Интер готов воспользоваться ситуацией вокруг вингера Фиорентины Федерико Бернардески.

Уже несколько месяцев представители Фиорентины ведут переговоры с Бернардески относительно продления действующего соглашения, которое истекает летом 2019 года.

Вчера появилась информация, что Федерико потребовал у руководства Фиалок не включать в новый контракт сумму отступных. По информации La Nazione, в связи с этим требование переговоры между сторонами зашли в тупик.

Кроме того, согласно изданию, за развитием событий вокруг контракта Бернардески следит миланский Интер. Отмечается, что нерадзурри готовы предложить за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел за Фиорентину 35 матчей во всех турнинах, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.