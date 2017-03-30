Италия

Полузащитник Наполи и сборной Польши Петр Зьелински уверен, что его команда сможет догнать Ювентус в чемпионате Италии.

Отставание Наполи от Ювентуса составляет 10 очков, однако, как полагает полузащитник Партенопейцев Петр Зьелински, очная встреча 2 апреля может стать поворотным моментом в борьбе за скудетто.

"Мы не можем дождаться встречи с Ювентусом, — заявил в интервью на радио Kiss Kiss Napoli Зьелински. — Мы знаем, что победа будет очень важна как для нас самих, так и наших болельщиков. И я не сомневаюсь, что мы не только сможем выиграть у лидера, но и догнать его в гонке за скудетто, которая еще не закончена".

"Я хочу отпраздновать завоевание чемпионского титула с Наполи, причем неоднократно, так как меня все устраивает в команде и я хочу остаться в Неаполе надолго. И наша команда, и ее поклонники просто фантастические, вряд ли где-то еще я найду подобное".

Через три дня после поединка в чемпионате, Наполи предстоит принять Ювентус в ответном матче полуфинала Кубка Италии, где лишить Старую Синьору надежд на титул будет все-таки проще: в выездном поединке неаполитанцы уступили — 1:3, так что дома их устроит победа со счетом 2:0 — задача не такая уж недостижимая.