Италия

Голкипер парижан Кевин Трапп вскоре может перейти в Милан.

Главной новостью вчерашнего дня в Италии стал отказ юного дарования россонери Джанлуиджи Доннаруммы подписывать новый контракт с родным клубом.

Скорее всего, Милан не будет ожидать, когда у голкипера закончится контракт и продадут его нынешним летом.

Место итальянца в воротах имеет шанс занять вратарь вице-чемпионов Франции Кевин Трапп. Немецкий страж ворот мог бы оказаться частью сделки по переходу Доннаруммы в ПСЖ, но сам 18-летний голкипер предпочитает мадридский Реал.

По информации RMC Sport, парижане готовы рассмотреть предложение по Траппу в размере 18 млн евро.