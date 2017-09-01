Италия

В прошлом сезоне Мойзе Кин стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол в Серии А.

Молодой форвард Ювентуса Мойзе Кин перешел в Верону на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 17-летний футболист проведет в составе "желто-синих" весь следующий сезон. Детали сделки не разглашаются. Позже трансфер подтвердила и сама Верона.

Мойзе Кин в составе Ювентуса провел три матча, забив один гол. Этот единственный мяч, который был забит Болонье (2:1) в матче 38-го утра сделал парня первым игроком 2000 года рождения, сумевшим поразить ворота в Серии А.

Напомним, ранее 17-летним футболистом интересовался ПСВ.