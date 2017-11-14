Италия

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси прокомментировал нашумевший эпизод со своим участием во время поединка против Швеции.

В ответном стыковом матче против шведов Италия так и не смогла забить (0:0), оставшись за бортом чемпионата мира-2018.

В ходе поединка главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура принял решение выпустить на поле полузащитника Даниэле Де Росси, однако камеры зафиксировали, что капитан Ромы просил бросить в бой Лоренцо Инсинье вместо себя.

Позже хавбек прокомментировал данный эпизод:

"Я просто сказал, что матч близится к концу, а нам нужно побеждать, потому разминаться должны нападающие. Также я указал на Инсинье", — начал Даниэле.

"Не мне было решать, что лучше с тактической точки зрения. Прошу прощения, если я кого-то оскорбил. В тот момент я просто подумал, что, возможно, лучше было бы выпустить Инсинье".

"Не считаю, что мы заслужили оказаться за бортом чемпионата мира, учитывая 180 минут против Швеции. Соперник заслужил похвалу за свои выступления, но игра была достаточно равной", — подытожил Де Росси.

Ранее главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что он не подавал в отставку.