Правила жизни

Football.ua представляет подборку самых ярких высказываний Мишеля Идальго — тренера, выигрывавшего со сборной Франции чемпиона Европы 1984 года.

Ум на футбольном поле намного важнее любых инструкций.

Мой идеальный футбол – создавать моменты и вызывать улыбку. Красота и эффективность идут рука об руку. Может это и звучит глупо, но такие мои убеждения.

Я никогда не говорил с игроками о результате. Никогда! Я всегда говорил сконцентрироваться на матче и результат придет. Я был зрителем, игроком и тренером и всегда так действовал.

Будь у Франции Жан-Пьер Папен в нападении, мы бы выиграли ЧМ-1982!

То, что Сошо и Сент-Этьенн прошли 2 немецкие команды, греет душу, но футбол в Германии все равно не сравнить с тем, что во Франции.

Марсель – один из величайших клубов Франции и я намерен укрепить его величие.

"Десятку" нельзя вылепить самостоятельно – тут нужен инстинкт. Один плеймейкер точно добавит качества вашей игре, но если будет играть сразу 3 таких – ваши проблемы просто исчезнут.

Мишель Платини был как волшебный фонарь – оживлял воображение.

Мне больше не доставляет удовольствия игра Франции и это позор. Но я ее так люблю, что прощаю.

Даже ступни у Платини умны!

Футбол становится слишком сложным и убивает искусство! Послушайте, тренеры говорят о схемах, статистике и процентах – как будто компараторы какие-то.

Я строил команду из сильных и крепких мужиков. А оказалось, что это кучка плаксивых детей.

Если ты тренируешь сборную Франции, то должен ее любить. Должен верить в агрессивную игру и искуссные касания и показывать это всему миру. Ты ведь представляешь нацию, в конце концов!

Жизненно важна не скорость, а техника.

Тренер, который побеждает, похож на Людовика XIV в Версале с его Залом Зеркал. А вот тот, который проигрывает, больше смахивает на Людовика XIV на гильотине.

Сравнения всегда опасны. Сегодня играют с 3 оборонительными полузащитниками и 1 атакующим, а я играл с 3 атакующими и 1 оборонительным.

Мы мечтали в 1984-м как минимум дойти до финала. И это было невероятно глупо, ведь нет ничего хуже, чем проиграть в финале.

Я люблю не тех игроков, которые хорошо влияют на команду в раздевалке. Мне по душе те, кто хорошо влияет на команду на поле.

Даже большие команды падут без креативных игроков.

Главная проблема в футболе – футболист, который не играет.