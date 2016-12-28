Португалия

Защитник лиссабонской Бенфики и сборной Швеции Виктор Линделоф может заключить с клубом новое трудовое соглашение.

Ранее сообщалось о том, что 22-летний центрбек Орлов близок к переходу в английский Манчестер Юнайтед.

По информации португальского издания O Jogo, Линделоф подпишет с Бенфикой новый контракт, который увеличит его клаусулу до 50 млн фунтов стерлингов.

Таким образом это может усложнить переговорный процесс между лиссабонцами и МЮ, который ранее был готов заплатить за шведа только 38 млн фунтов стерлингов.

В то же время отмечается, что увеличение клаусулы Линделофа вряд ли заставит манкунианцев отказаться от идеи подписать его в январе. Все потому, что в январе-феврале 2017 года команда Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать на ивуарийского центрбека Эрика Байлли, который отправится на Кубок африканских наций-2017.

В текущем сезоне Линделоф отыграл за Бенфику во всех турнирах 22 матча.