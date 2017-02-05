В рамках 20-го тура чемпионата Португалии Порту в родных стенах минимально одолел лиссабонский Спортинг (2:1).
Global Imagens
05 февраля 2017, 00:27
Порту — Спортинг 2:1
Голы: Соарес, 7, 40 — А. Руис, 60
Порту: Касильяс — Фелипе, Маркано, Перейра, Теллес — Оливер Торрес, Данилу Перейра, Корона (Тейшейра, 83), Браими (Жота, 70) — Андре Силва (Андре Андре, 65), Соарес.
Спортинг: Патрисиу — Зегелаар (Эшгайю, 57), Семеду, Коатес, Скелотто — Желсон Мартинш, Палинья (Поденсе, 80), Перейра (А. Руис, 46), Адриен Силва, Б. Руис — Дост.
Предупреждения: Корона, Перейра, Фелипе — Зегелаар, Б. Руис, Коатес