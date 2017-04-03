Португалия

Представители Ювентуса просматривали полузащитника Порту Ясина Браими.

Как сообщает Tuttosport, скауты туринского клуба посетили матч 27-го тура португальской Примейры между Порту и Бенфикой (1:1). Целью визита представителей Юве стал нападающий Ясин Браими.

Алжирский футболист провел на поле 87 минут, но результативными действиями не отметился.

В своей карьере Ясин защищал цвета Ренна и Гранады. Из Испании он перебрался в Порту в 2014 году примерно за 6,5 млн евро. На трансферном рынке Браими сейчас оценивается в 18 млн евро.

В текущем сезоне алжирский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии и забил 4 гола.



Контракт Браими с Порту истекает летом 2019 года.