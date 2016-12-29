Испания

Барселона считает, что полузащитник Боруссии Дортмунд Юлиан Вайгль способен стать заменой Серхио Бускетсу.

Вайгль перебрался в Боруссию Д прошлым летом из Мюнхен-1860. За это время Юлиан стал одним из основополагающих игроков Шмелей. В СМИ уже сообщалось, что в нем заинтересованы Бавария, Реал, ПСЖ и Манчестер Сити.

Недавно Юлиан продлил контракт с Боруссией до лета 2021 года.

В январе каталонцы не будут совершать громких сделок, поэтому они пока что ограничатся лишь изучением прогресса Вайгля.

Сообщается, что в Юлиане они видят игрока, способного стать поначалу подменой, а впоследствии – и заменой для Серхио Бускетса.

Стоит отметить, что каталонцам придется выдержать конкуренцию со стороны Манчестер Сити, который также имеет виды на игрока.