Испания

Украинский форвард Роман Зозуля возвращается в Бетис из Райо Вальекано из-за негодования ультрас клуба из Сегунды.

Вчера Райо Вальекано сообщил, что клубу удалось договориться с Бетисом относительно аренды нападающего Романа Зозули до конца текущего сезона.

После оформления сделки ультрас Райо Вальекано начали выражать крайнее недовольство оформленным трансфером из-за политических взглядов Романа. Болельщики клуба из Сегунды даже обвинили украинца в нацизме и требовать аннулировать сделку.

В связи со сложившейся ситуацией клубами было принято решение вернуть игрока в Бетис, сообщает испанская Marca.

И это при том, что после возвращения в севильский клуб Зозуля не сможет выступать за свою команду в официальных матчах, ведь он уже дважды менял коллектив по ходу сезона.

Таким образом, до конца сезона 27-летний Зозуля останется без игровой практики.