Украинский форвард Роман Зозуля возвращается в Бетис из Райо Вальекано из-за негодования ультрас клуба из Сегунды.
twitter.com/RVMOficial
01 февраля 2017, 16:53
Вчера Райо Вальекано сообщил, что клубу удалось договориться с Бетисом относительно аренды нападающего Романа Зозули до конца текущего сезона.
После оформления сделки ультрас Райо Вальекано начали выражать крайнее недовольство оформленным трансфером из-за политических взглядов Романа. Болельщики клуба из Сегунды даже обвинили украинца в нацизме и требовать аннулировать сделку.
В связи со сложившейся ситуацией клубами было принято решение вернуть игрока в Бетис, сообщает испанская Marca.
И это при том, что после возвращения в севильский клуб Зозуля не сможет выступать за свою команду в официальных матчах, ведь он уже дважды менял коллектив по ходу сезона.
Таким образом, до конца сезона 27-летний Зозуля останется без игровой практики.