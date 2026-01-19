Іспанія

Барселона зіграє з кривдниками мадридського Реалу та Андрія Луніна, а також інші чвертьфінали.

Сьогодні, 19 січня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку Іспанії.

До стадії чвертьфіналу пройшла лише одна команда, яка не представляє Ла Лігу — це Альбасете, де раніше виступав українець Роман Зозуля, та який вибив мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у 1/8 фіналу турніру.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубку Іспанії:

Альбасете – Барселона

Алавес – Реал Сосьєдад

Валенсія – Атлетік

Реал Бетіс – Атлетіко Мадрид

Матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії відбудуться 3-5 лютого.