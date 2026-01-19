Іспанія

Головний тренер підкреслив прогрес команди, сміливу гру та важливість реакції після пропущених голів.

Головний тренер Реал Сосьєдада Пеллегріно Матараццо прокоментував перемогу своєї команди над Барселоною (2:1) у 20-му турі Ла Ліги, зазначивши, що результат став нагородою за ефективну гру та командний характер.

Матараццо відзначив, що команда значно прогресувала з моменту його приходу:



"Барселона грала дуже добре, ми грали від душі, але були ефективними у своїй грі. Результати хороші, але сьогодні ми можемо багато чого навчитися з цього матчу — дрібні деталі очевидні і караються. Ми повинні продовжувати вдосконалюватися", — сказав він.

Тренер також прокоментував роль удачі в грі:



"Сьогодні нам пощастило, бо в попередніх матчах ми не були ефективними. Хороший воротар — це не просто везіння; є речі, які складно пояснити, але гравці роблять усе можливе, щоб збільшити шанси на перемогу".

Матараццо пояснив, чому у другому таймі команда змінила схему на п’ятірку в обороні:



"Ми знали, що доведеться іноді грати низьким блоком, але хотіли грати сміливо. Коли нам потрібна була стабільність, ми змінили структуру".

Тренер відмовився коментувати роботу арбітра:



"Чесно кажучи, я не бачив, що сталося зблизька, тому не можу точно оцінити".

Особливу увагу він приділив реакції команди після пропущеного голу:



"Гравці вірять, що можуть виграти, і важливо перезавантажуватися та рухатися далі. Навіть після забитого голу вони прагнуть зробити ще більше — це вражає".

Пеллегріно також повідомив про травму Таке Кубо:



"Поки що підтвердження немає, але у нього м’язова травма. Кубо дуже важливий для нас не лише в атаці, а й у обороні. Ми не знаємо, скільки часу він буде поза грою".

Після цієї перемоги Реал Сосьєдад залишається непереможним під керівництвом Матараццо. Нагадаємо, новий наставник очолив клуб у грудні 2025 року.