Іспанія

Нідерландець незадоволений роботою Хіль Мансано.

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг розкритикував арбітра Хесуса Хіль Мансано, який працював на вчорашньому програному матчі «синьо-гранатових» з Реал Сосьєдад (1:2).

«Зрештою, якщо це офсайд, це офсайд (скасований гол Ямаля — прим.). Інакше не повинно бути. Я не бачив офсайду. Нам сказали, що його не було. Я сказав про це четвертому судді. Те саме сталося тут минулого року.

Я хочу сказати, що із суддею навіть не можна розмовляти. Я капітан, і цього не розумію. Він дивився на мене з таким виразом обличчя, ніби казав: «Я кращий за тебе». Це засмучує. Він не повинен так поводитися.

Ми пропустили багато моментів. Це найприкріше. Наприкінці гри, на додаток, я продовжував говорити судді, щоб він дивився на годинник. У них пішла хвилина, щоб завдати удару від воріт... Для них це нормально. І він не додав навіть десяти секунд. Це божевілля. Я сказав йому про це, і він дав мені картку», – сказав де Йонг.