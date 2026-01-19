Іспанія

Головний тренер Барселони назвав ключовий момент поєдинку з Реал Сосьєдадом.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку від Реал Сосьєдада (1:2) у виїзному матчі 20-го туру Ла Ліги, висловивши розчарування підсумковим результатом.

За словами наставника каталонців, його команда провела якісний матч, але не змогла реалізувати створені моменти:

"Я розчарований, адже ми зіграли дуже хороший матч. Барселона чотири рази влучила в штангу, два голи були скасовані, ми створили безліч моментів. Результат не відображає нашу гру", — заявив Флік.

Водночас німецький фахівець визнав помилки в обороні, які стали вирішальними:

"Ми маємо краще захищатися, особливо після того, як пропустили другий гол одразу після того, як зрівняли рахунок. Саме цей м’яч став для нас вирішальним", — додав тренер.

Флік також не став акцентувати увагу на суддівстві:

"Я не хочу витрачати енергію на арбітра. Усі бачили його роботу, і ми маємо це прийняти. Потрібно зосередитися на тому, що можемо контролювати. Бувають дні, коли ти віддаєш багато енергії, але не маєш удачі. Ми заслуговували на перемогу, але це футбол", — підкреслив наставник.

Окремо тренер згадав про щільний графік і наступний поєдинок:

"Тепер настав час рухатися далі. У середу ми маємо виграти в Празі", — підсумував Флік.

Після 20 турів Барселона продовжує лідирувати в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал на одне очко.