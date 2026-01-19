Іспанія

Іспанець не встиг прийняти Реал, як вже заговорив про політику.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про критику команди з боку вболівальників «вершкових». Його слова наводить Marca.

«Як колишній тренер молодіжної команди, як екс-гравець і особливо як головний тренер основної команди Реал Мадрид я відчуваю величезну повагу до вболівальників та їхнє право висловлювати свою думку так, як вони вважають за потрібне.

Свист вболівальників послаблює команду, послаблює Реал. Я знаю, що існують кампанії з ослаблення Реала, і знаю, хто за ними стоїть. Мене не провести», – сказав Альваро Арбелоа.