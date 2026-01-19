Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Дуклою.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі на зборах проти чеської Дукли (2:1).

"Результат не важливий, тому що це збори, ми тільки перший тиждень пройшли зборів. Всі хлопці під серйозними навантаженнями. Тому нам важливо, щоб хлопці дотримувались певним принципам гри. І щоб кожен зіграв по тайму із максимальною інтенсивністю цей матч. Загалом були і хороші, і погані моменти, які повинні виправляти. Але на цьому етапі немає нічого дивного, що були помилки. Вони також будуть на схожих етапах, але потрібно буде виправляти їх і рухатись далі.

На фоні втоми якщо ти граєш, потрібно включати характер свій, не можна грати так як хочеться. Тому до певних гравців є зауваження, будемо у наступному циклі звертати увагу на ті моменти, які потрібно покращувати.

Загалом задоволений роботою команди, тому що дуже великий обʼєм роботи ми зараз робимо. Усі хлопці працюють, усі мотивовані, бо розуміють, що зараз ще буде більше очікувань, ще серйозніше вимоги до команди загалом, футболістів. Перше коло ми зіграли непогано, але не можу сказати, що супер зіграли. Так, маємо перше місце у турнірній таблиці, це добре. Але у другому колі цей результат потрібно підтверджувати, і це буде набагато складніше", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Свій наступний матч ЛНЗ проведе проти болагарського ЦСКА із Софії – гра запланована на 21 січня.