Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 18 січня 2026 року.

Каталонська Барселона у матчі 20 туру іспанської Ла Ліги поступилась баскському Реалу Сосьєдад (2:1).

Команди видали шалений поєдинок, у якому підопічні Ганса-Дітера Фліка можуть справедливо поскаржитись на футбольну долю, адже щонайменше три їхні голи були скасовані після перегляду VAR, і ще тричі м’яч влучав у каркас воріт суперників.

Тим часом не відсиджувався в захисті й колектив Пеллегріно Матараццо, який відповів другим голом одразу, як суперники відігрались посеред другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Барселона у рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Сосьєдад — Барселона 2:1

Голи: Оярсабаль, 32, Гедеш, 71 — Рашфорд, 70

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Чалета-Цар, 82), Субельдія, Й. Мартін, Гомес (Муньйос, 66) — Кубо (Барренечеа, 69), Турр’єнтес (Горрочатегі, 58), Солер, Мендес (Одріосола, 58) — Гедеш, Оярсабаль.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Бардагджі, 85), Е. Гарсія, Кубарсі (Ж. Мартін, 86), Бальде (Канселу, 62) — Педрі, Ольмо (Рашфорд, 62), де Йонг — Ямал, Торрес (Левандовські, 62), Фермін.

Попередження: Турр’єнтес, Арамбуру, Субельдія — Е. Гарсія, Левандовські, Фермін