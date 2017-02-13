Испания

Защитник Атлетико Хуанфран Торрес получил повреждение.

Хуанфран получил повреждение в поединке против Сельты (3:2) и не вышел на поле после перерыва. Вместо него на поле появился Шиме Врсалько.

В клубе уже сообщили, что игрок получил травму мышцы бицепса задней части правого бедра.

Хуанфран в ближайшие часы пройдет обследование, которое покажет серьезность травмы.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Хуанфрана 28 матчей и 2 гола во всех турнирах.

Напомним, что Атлетико на следующих выходных сыграет с хихонским Спортингом в чемпионате, а 21-го февраля в Леверкузене проведет первый матч 1/8 Лиги чемпионов с Байером.