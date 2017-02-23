Испания

Тренер Барселоны Луис Энрике признал, что игровая схема его команды устарела.

После того, как Барселона выдала две жалкие игры против Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов и Леганеса в Примере, Луис Энрике поневоле задумался над тем, что же идет не так. И пришел к выводу, что все дело в традиционной игровой схеме Барсы: 4 — 3 — 3.

Когда вопрос о тактической расстановке в поединке против ПСЖ тренеру блаугранас задал журналист TV3, Луис Энрике раздраженно ответил: "Вы невнимательно смотрели игру! После перерыва мы сменили схему на 4 — 2 — 3 — 1". Впрочем, в Париже это не помогло.

В свое время Хосеп Гвардиола любил иногда ошарашить соперника в важном матче, применив излюбленную расстановку своего учителя Йохана Кройфа: 3 — 4 — 3. Но Луис Энрике появился на Камп Ноу хоть и по рекомендации, но уже после ухода великого голландца, и не успел проникнуться магией его построений.

Если Луис Энрике остановится на схеме, которую он "опробовал" во втором тайме на Парк де Пренс, то четверку защитников скорее всего составят Роберто, Пике, Маскерано и Альба, в опорной зоне разместятся Бускетс и Ракитич, а тройка в составе Неймара, Иньесты и Месси разместится за спиной выдвинутого на острие Суареса.

В воскресенье каталонцам предстоит выезд к одному из главных конкурентов — Атлетикою. Интересно, решится ли Луис Энрике на революцию уже в битве на Висенте Кальдерон?