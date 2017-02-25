Испания

Главный тренер Реала прокомментировал физическое состояние валлийского нападающего.

Наставник Реала Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл подошел к встрече с Вильярреалом полностью готовым физически.

"Перед матчем с Вильярреалом Бэйл провел несколько тренировок с командой и физически полностью восстановился от повреждения. Он готов на 100 процентов", — цитирует Зидана официальный сайт Реала.

Отметим, что Бэйл забил в первой же игре после трехмесячного отсутствия из-за травмы. Он вышел на замену в матче 23-го тура Примеры с Эспаньолом (2:0).

26 февраля Реал проведет гостевой матч 24-го тура чемпионата Испании против Вильярреала.