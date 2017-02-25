Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мнением о Барселоне в накануне матча в Ла Лиге.

"С Барселоной очень трудно бороться, в последние 10 лет этот клуб очень хорош. Они выиграли столько титулов с Луисом Энрике. А плохие матчи бывают у всех. Думаю, 0:4 в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов — это просто неудача в одной игре", - цитирует Симеоне Goal.

В Кубке Испании мы провели три блестящих тайма за два матча с Барселоной, но все равно вылетели. Потому что они были лучше. Они остаются лучшей командой в мире, и мы ожидаем, что в матче с нами Барса покажет свой лучший футбол", — добавил тренер Атлетико.

Завтра в центральном поединке 24 тура испанской Примеры встретятся мадридский Атлетико и Барселона.