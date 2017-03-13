Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал об игре против Бетиса (2:1), а также похвалил вратаря своей команды Кейлора Наваса.

Вчера на Сантьяго Бернабеу Галактикос одержали минимальную победу над Бетисом (2:1). Три очка в матче "сливочным" принес гол, забитый Серхио Рамосом на 81-й минуте поединка.

"Игра шла не совсем по нашему сценарию, но это нормально, сейчас я счастлив. Мы должны поздравить всех игроков. В конце концов результат является справедливым", — сказал наставник после матча.

"Бетис играл на своей половине поля, они хорошо защищались и создавали нам проблемы, убегая в контратаки. Мы довольны результатом и должны поздравить футболистов, так как это было непросто".

"Ошибка Наваса? Это часть игры, каждый допускает ошибки. В конце матча он спас нас, это позволило победить. Я доволен тем, как товарищи по команде поддержали Кейлора".

"Сейв, который Навас сделал в конце матча, позволил выиграть матч и взять три очка"

В этом сезоне за Реал 30-летний голкипер сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола.