Іспанець зможе зіграти проти Севільї.

Головний тренер Барселони Гансі Флік не приховує своєї радості від повернення до складу півзахисника Гаві. Молодий талант відновлювався після важкого розриву хрестоподібної зв'язки, через який він пропустив пів року. Хоча спочатку очікувалося, що гравець повернеться пізніше, завдяки швидким темпам реабілітації Гаві отримав зелене світло від лікарів.

Офіційний сайт Барселони підтвердив повернення іспанця, зазначивши, що півзахисник знову доступний для вибору після 205 днів поза грою. Очікується, що він зможе взяти участь у найближчому матчі Ла Ліги проти Севільї. Флік наголосив, що повернення Гаві на поле відбуватиметься поступово:

"Він отримав медичний дозвіл, і я дуже щасливий. Сподіваюся, він зможе зіграти кілька хвилин. Мені сподобалося те, що я побачив на тренуваннях, але, очевидно, ми повинні обережно розподіляти його навантаження. Потрібно рухатися крок за кроком, потроху. Йому було зовсім нелегко, а попереду в нього ще багато років футболу", — пояснив німецький фахівець.

Попри серйозність травми, тренер упевнений у психологічній стійкості півзахисника. Флік відкинув будь-які побоювання щодо страху гравця перед жорсткою фізичною боротьбою:

"У нього правильний настрій, і це чудово. Подивимося, як усе розвиватиметься. Гаві на всі 100% довіряє своєму тілу і знає, як він може грати. Ми всі знаємо його, і я обожнюю його інтенсивність. Він завжди хоче віддавати всі сили заради цього клубу і цієї команди", — резюмував тренер.

Повернення вихованця Ла Масії та улюбленця місцевих уболівальників стане величезним тактичним та моральним підсиленням для лідера чемпіонату Іспанії. Матч 28 туру Ла Ліги Барселона — Севілья запланований на 15 березня, стартовий свисток о 17:15.