Німецький воротар не оновив членство в клубі та не зміг взяти участь у голосуванні.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген не зміг взяти участь у президентських виборах клубу через адміністративну проблему. Як повідомляє джерело ESPN, ім’я футболіста не було внесене до списку виборців, оскільки його клубне членство не було оновлене.

33-річний німецький воротар прибув на дільницю, щоб проголосувати на виборах між чинним президентом Жоаном Лапортою та його опонентом Віктором Фонтою. Однак після приблизно п’яти хвилин очікування з’ясувалося, що його прізвище відсутнє у виборчому реєстрі, тому він не зміг віддати свій голос.

Усі футболісти автоматично стають членами клубу після переходу до Барселони. Проте саме гравці повинні стежити за тим, щоб їхнє членство залишалося активним. За інформацією джерела, членство Тер Штегена не було оновлено, тому його не включили до списку виборців.

Наразі воротар виступає на правах оренди за Жирону, однак через травму тимчасово не виходить на поле.

Загалом до виборчого реєстру внесено 114 504 члени клубу. Серед тих, хто скористався правом голосу, були й нинішні та колишні футболісти Барселони.

Голосування надзвичайно важливе для управління клубом, оскільки президент контролює важливі рішення, такі як фінансова політика, проекти стадіону та довгострокова спортивна стратегія, а це означає, що він також має значний вплив на те, що відбувається на полі.